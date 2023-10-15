انت الان تتابع "تعليم الطائف" تُطلق برنامج المراكز العلمية المتنقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 4:40 مساءً

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، برنامج المراكز العلمية المتنقلة، والذي يستمر لمدة أسبوعين، بزيارة لمدارس مكتب التعليم بمحافظة "تربة". ويهدف البرنامج إلى نشر الثقافة ودعم الميول والاتجاهات العلمية وتعزيزها لدى الطلاب والطالبات. كما يهدف إلى تبسيط العلوم وربطها بالبيئة المحلية والحياة اليومية بطريقة جذابة ومرحة مع تدريب وإكساب الفئة المستهدفة المهارات العلمية الضرورية. وتتكون المراكز العلمية المتنقلة، من عربة متنقلة "سيارة" تحتوي على عدد من الورش التدريبية التخصصية المجهزة بأحدث التجهيزات العلمية الضرورية؛ لتنفيذ الطلاب والطالبات للتجارب العلمية.

كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم الطائف" تُطلق برنامج المراكز العلمية المتنقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.