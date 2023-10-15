انت الان تتابع "بلينكن": ينبغي لإسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب الإضرار بالمدنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 4:57 مساءً

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد): "ينبغي لإسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإضرار بالمدنيين". وأعرب "بلينكن" عن ثقته من أن المساعدات ستعبر من مصر إلى غزة. وذكر أنه أجرى محادثات جيدة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقاً لـ"فرانس برس". وأشار إلى أنه "سيعود إلى إسرائيل ليطلعها على المحادثات مع الحلفاء العرب". وبين أن "جميع الدول التي زارها مصممة على عدم اتساع رقعة هذا الصراع".

كانت هذه تفاصيل خبر "بلينكن": ينبغي لإسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب الإضرار بالمدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.