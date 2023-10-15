شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات متنوعة في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 23 طنًا و250 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للأسر المتضررة من الزلزال في مخيم تقي نقي بمديرية زنده جان بولاية هرات غرب أفغانستان.

واستفاد منها 375 أسرة بواقع 2.250 فردا.

من ناحية أخرى، احتفى المركز في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن أمس الأول باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام، بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية.

جلسات توعوية

ونفذ المركز احتفالية خاصة بهذه المناسبة تضمنت إقامة جلسات توعوية تتعلق بحماية الطفل وتعزيز الصحة النفسية، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً، وتنفيذ نشاط زراعة الأشجار بهدف ترجمة الالتزام برفع مستوى الوعي حول الصحة النفسية.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع والبرامج الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الصحة النفسية وحماية الطفل لدى اللاجئين في مخيم الزعتري.

البرنامج الطبي التطوعي

وفي اليمن، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة أمس، البرنامج الطبي التطوعي الثاني لجراحة العظام وتغيير المفاصل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، والمنفذ خلال الفترة من 7 وحتى 14 أكتوبر من عام 2023 م.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 200 فرد، وأجرى 26 عملية تبديل مفصل منها 21 مفصل الركبة و 5 مفاصل الحوض تكللت جميعها بالنجاح التام.

كما سلّم المركز، أمس الأول، الدفعة الخامسة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمراكز الكلى بساحل حضرموت.

العون الإنساني

وثمّن وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم أبناء الشعب اليمني في جميع مجالات العون الإنساني وبالأخص المجال الصحي.

وأكد أن هذه الدفعة ستسهم في تخفيف المعاناة عن المحتاجين والمتضررين من الشعب اليمني.

المشروع الطبي التدريبي

وفي نفس السياق، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة، أمس، المشروع الطبي التدريبي لحديثي الولادة في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب، ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة، ومستشفى جامعة حضرموت، خلال الفترة من 7 وحتى 14 أكتوبر 2023م.

وجرى خلال الحملة تدريب 77 فردًا على الطرق الصحيحة لتجنب الاختناق التنفسي لدى الأطفال حديثي الولادة، فضلًا عن تدريبهم على الإسعافات الأولية للأطفال.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.