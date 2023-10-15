شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام ونظيره البحريني يبحثان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في مكتبه بمقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض اليوم، مع وزير الإعلام في مملكة البحرين الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي.

وجرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون الإعلامي.

وناقش الجانبان، فرص تطوير ودعم الكوادر الإعلامية، وبحث مجالات تبادل الخبرات بين البلدين.

وكالات الأنباء العربية

كان وزير الإعلام قد التقى مع رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية، وأعضاء هيئة الأمانة العامة للاتحاد، بمناسبة انعقاد الاجتماع الدوري للهيئة.

وأكد الوزير خلال اللقاء، الدور المؤثر لوكالات الأنباء الوطنية على المستويين الداخلي والخارجي، كمصدرٍ موثوق في نقل وتغطية الأحداث بمصداقية، في الوقت الذي يشهد فيه فضاء الإعلام نشر المعلومات المغلوطة.