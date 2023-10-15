شكرا لقرائتكم خبر عن "الأكاديمية اللوجستية" تفتح باب التسجيل ببرامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة الثامنة لبرنامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين، في ثمان تخصصات تدريبية.

وتشمل التخصصات "إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، وإدارة المشتريات، وتشغيل الموانئ، ووسطاء الشحن والتخليص الجمركي".

وتهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها، هي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن.

سوق العمل

وأوضحت الأكاديمية أن التنوع التدريبي يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية كالقطاع اللوجستي، من خلال توفيرها للبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا كدفعة ثامنة لهذا المسار يتلقى المتدربين فيها مجموعة من المهارات والمعارف.

ودعت الراغبين في الالتحاق بالدفعة الثامنة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني (SLA.EDU.SA).

موعد بدء الدراسة

ويستمر التسجيل حتى 16 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 31 أكتوبر الحالي، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 19 جمادى ثاني 1445هـ الموافق 01 يناير 2024م.

وستكون الدراسة حضورياً في مقر الأكاديمية في مدينة الرياض أو جدة حسب الشواغر المتاحة.