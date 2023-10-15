شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا يتفوق على نيمار ويتوج بهذا اللقب في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن أفضل هدف في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا، والذي كان نافس عليها، نيمار دا سيلفا لاعب الهلال وتاليسكا لاعب النصر.

وشهدت الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، مواجهات للنصر ضد الاستقلال على ملعب الأول بارك، وانتهت بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعاد نادي الهلال من إيران بفوز مثير أمام نساجي بثلاثية نظيفة.

هدف تاليسكا يتوج بالأفضل في الجولة

ونجح البرازيلي اندرسون تاليسكا لاعب النصر، في الفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الثاانية من بطولة دوري أبطال آسيا، وحصل هدف اللاعب البرازيلي الثاني في مرمي الاستقلال، على أفضل هدف في الجولة متفوقًا على مواطنه نيمار دا سيلفا لاعب الهلال في نساجي الإيراني.

وحصل هدف تاليسكا على 85% من التصويت، بينما حصل هدف نيمار على 13% فقط.

ونجح الجناح البرازيلي في تسجيل هدفين في مرمي الاستقلال، في المباراة التي انتهت بنتيحة 3/1، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، فيما سجل البرازيلي نيمار هدفه الأول مع الهلال في مرمي نساجي، منذ انضمامه في للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.