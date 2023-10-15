شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يعلن تضامنه مع غزة ضد القصف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، بإعلان تضامنه مع فلسطين ضد القصف الظالم من قبل إسرائيل.

وتتعرض غزة لقصف قوي منذ 7 أكتوبر، من جانب الجيش الإسرائيلي نتج عنه وجود ضحايا فلسطنين من جانبهم أطفال ونساء وكبارالسن.

ونشر كريم بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إكس": كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرىضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال.

وتضامن العديد من نجوم ولاعبي كرة القدم مع الشعب الفلسطيني، وذلك بسبب القصف العنيف الذي يتعرضون له.