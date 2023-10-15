شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة تفاصيل جديدة في صفقة انتقال بنزيما من ريال مدريد إلى الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية، مفاجأة كبرى بشأن ظهور كواليس جديدة في انتقال الفرنسي كريم بنزيما، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قادما من صفوف ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر.

وانضم كريم بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، إلى صفوف الاتحاد في صيف العام الحالي، في صفقة انتقال حر، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

وجاء انتقال بنزيما إلى الاتحاد، بعد مسيرة تاريخية داخل ريال مدريد، نجح بها في الفوز في العديد من الألقاب على المستوى الفردي والجماعي.

كواليس جديدة في انتقال بنزيما إلى الاتحاد

وفجر الصحفي الإسباني "خوسيه فيليكس دياز"، المقرب من ريال مدريد، مفاجأة بشأن كريم بنزيما مؤكدًا أن اللاعب كان واضحًا أن حياته سوف تمر عبر الدولة السعودية، عاجلًا أم آجلًا كان الوقت سيأتي.

وتابع الصحفي الإسباني أن العرض المالي الذي تلقاه كريم بنزيما أضعاف ما كان يحصل عليه في ريال مدريد وعقد لثلاث سنوات، بالإضافة إلى ما يتضمنه من التزام بالدين والوطن السعودي، كان لهم دور حاسم في الانتقال.

وأختتم، أن قادة ريال مدريد قاموا بنسيان سنة العقد تلك التي كانت موجودة في عقد بنزيما، بفضل الاتفاق الشفهي بالتجديد عندما يفوز اللاعب بالكرة الذهبية.