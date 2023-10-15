انت الان تتابع حضره 5 آلاف مشارك.. اختتام أعمال المؤتمر الـ34 لجمعية القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 5:26 مساءً

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر الرابع و الثلاثين لجمعية القلب السعودية ، والذي تجاوز حضور المشاركين به الخمسة آلاف مشارك ، حيث أقيمت العديد من المحاضرات وورش العمل التي حاضر بها مجموعة من نخبة العلماء والباحثين المتخصصين في القلب ودراسته . وتناولت تلك المحاضرات أحدث ما توصلت له علوم القلب من تطور وتقدم ، وصنع المؤتمر نقلة نوعية في جانب النتاج البحثي وإضافة زاخرة للمعرفة العالمية . وأوضح رئيس جمعية القلب السعودية الدكتور وليد الحبيب أن المؤتمر شهد عدداً من الدراسات والأبحاث سيكون لها أكبر الأثر إيجابًا على أبحاث القلب و علومه، خصوصًا المعرفة الحديثة للقلب التي تلقاها المشاركون والتي ستساهم في حفظ عدد كبير من الأرواح وتقليص عدد الوفيات. بدوره نوه استشاري القلب في مركز الأمير محمد بن ناصر للقلب في جازان الدكتور محمد صلاح بالتنظيم المميز للمؤتمر وحسن الترتيب والإرشاد والتوجيه لمواقع المحاضرات وورش العمل ، مما انعكس بشكلٍ جيد على أداء المشاركين وراحتهم .

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