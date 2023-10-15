انت الان تتابع "النزوح المأساوي".. مليون شخص يفرّون من تصعيد الاحتلال في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 5:47 مساءً

كشفت وكالةُ الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، أن نحو مليون شخص نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من التصعيد بين قوات الاحتلال وحركة حماس. يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وكالةُ الصحافة الفرنسية عن مديرة التواصل في الوكالة "جولييت توما"، قولَها: إن "ما يقدّر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى" من التصعيد الدامي من قبل سلطات الاحتلال؛ بحسب ما ذكرتْه "سكاي نيوز عربية". وبحسب الأونروا: فإن هذا الرقمَ مرجّحٌ للزيادة في ظلّ استمرار مغادرة السكان لمنازلهم خوفًا من القصف الإسرائيلي. وردّت قوات الاحتلال بقصف مكثّف على قطاع غزة، بعد أن شنّت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجومًا مباغتًا برًّا وبحرًا وجوًّا، أدّى إلى مقتل أكثر من "1300" إسرائيلي. واستشهد أكثر من "2300" شخص بينهم أكثر من "700" طفل في قطاع غزة، وجرح أكثر من "9000"؛ وفق آخر حصيلة أدلت بها وزارة الصحة التابعة لحماس.

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