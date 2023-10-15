مسؤول أمني: مصر تُجهز معبر رفح لإعادة فتحه غداً لإدخال المساعدات إلى غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - نقلت وكالة أنباء العالم العربي عن مصدر أمني مصري مسؤول اليوم (الأحد) أن التجهيزات تجري على الجانب المصري من معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة، استعداداً لإعادة فتحه غداً.

وأوضح المصدر أنه سيتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعبور الأجانب من القطاع إلى مصر.

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