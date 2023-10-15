الهلال يجري مناورة مع "شبابه" خلال فترة التوقف الدولي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 6:00 مساءً

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، تدريباته الاعتيادية، في مقر النادي، وذلك خلال فترة التوقف الدولي (أيام الفيفا). بدأ المران بتدريبات بدنية ولياقية باستخدام الكرة، وخاض اللاعبون مناورة على كامل الملعب أمام فريق "هلال 19". ومنح مدير الجهاز الفني البرتغالي "خيسوس" أعضاء الفريق راحة عن مران يوم الغد. وسيلاقي الأزرق ضيفه "الخليج" يوم الجمعة المقبل ؛ وذلك ضمن لقاءات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.

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