السعودية تعرض رؤيتها للمستقبل المستدام في باريس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لعرض الرؤية السعودية حول المستقبل المستدام، نظمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في العاصمة الفرنسية باريس، ورشة عمل تحت عنوان «العمل المناخي» - أحد الموضوعات الفرعية للمعرض -، بمشاركة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ومدير مبادرة المناخ والعيش في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ماثيو ماكابي، والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور ماركو أرتشيلي، كما.

وأشار الجبير خلال الورشة إلى أن ترشح المملكة لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030 لا يعد مجرد احتفاء بالتطور والتقدم الذي تشهده المملكة، بل فصل جديد من تعهدها بالدور الذي تعتزم القيام به من أجل المساهمة في بناء مستقبل مستدام، لافتا الانتباه إلى رمزية عام 2030 التي ستتزامن مع تحقق العديد من الطموحات المحلية والعالمية، وقال «هو عام تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ ورؤية المملكة 2030، وهو ما يعزز من أهمية إكسبو الرياض 2030 حيث سيكون جزءا من تحول عالمي ضخم.

وأكد الجبير أن المملكة قطعت شوطا كبيرا نحو مستقبل مستدام من خلال رؤيتها 2030 والمبادرات المندرجة تحتها التي تدل على التزامها ووفائها بتعهداتها البيئية ذات الانعكاسات المحلية والإقليمية والدولية، مبينا أن معرض إكسبو الرياض 2030 سيكون امتدادا لجهود المملكة البيئية وأنه سيكون أول معرض خال من الانبعاثات وصديق للبيئة.

وأوضح أن الرياض إكسبو 2030 أكثر من مجرد حدث تحتضنه المملكة، فهو تعهد بالتزام المملكة بمجابهة التغير المناخي، ودليل على إيمانها الثابت بمستقبل مشترك ومستدام للجميع.

وشدد مدير مبادرة المناخ والعيش في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) على أهمية اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار التغير المناخي، وقال: «يعيش اليوم أكثر من ملياري شخص دون مصدر آمن للمياه، وأصبحت ندرة المياه مصدر قلق متزايد، وبحلول عام2030، تتوقع الأمم المتحدة بأنه قد يتم تهجير ما يصل إلى 700 مليون شخص بسبب أزمة المياه الوشيكة، وأن نصف سكان المناطق الحضرية في العالم سوف يتأثرون بندرة المياه بحلول عام 2050.»

أهداف المعرض:

التعريف بموضوعه الرئيس وموضوعاته الفرعية.

ربطها بالدول المشاركة وتعزيز أهميتها لديهم.

جمع الأفكار والآراء والمدخلات.

آثار التغير المناخي على المياه: