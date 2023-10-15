تسريع التحول الرقمي لتعزيز جودة الحياة في مكة

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وتحظى البيئة العمرانية بمكة المكرمة باهتمام كبير من قبل أمانة العاصمة المقدسة من خلال ما تنفذه من مشاريع وبرامج ومبادرات؛ تسعى من خلالها إلى رفع جودة الحياة وتحقيق بيئة عمرانية مثالية، اتساقا مع رؤية 2030، ومراعاة للتطور المستقبلي للمدينة المقدسة، والعمل على رفع الطاقة الاستيعابية وتوظيف مختلف الخدمات.
وتعمل الأمانة على عدد من المحاور الرئيسة لتحقيق هذه الأهداف، منها تسريع عملية التحول الرقمي، والاستدامة البيئية، وإنجاز المشاريع الخدمية والتطويرية، والتوسع في المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، لإيجاد حلول ذكية وإبداعية تمكن وتسهم في التكيف مع الظروف المتغيرة، والاستعداد الأمثل لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهها هذه المدينة، والمضي قدما نحو بيئة مزدهرة، ونماء يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والزائرين والرفع من جودة الحياة.
وتتواصل جهود الأمانة لتنظيم القطاع البلدي والعمراني في مكة المكرمة، بإيجاد بيئة عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم جميع الفئات، من خلال العديد من المشاريع والإنجازات والمبادرات والبرامج التي تنفذها في مختلف المجالات، المتمثلة في المشاريع التطويرية وتقديم الخدمات المختلفة؛ مثل: الطرق والأنفاق، والمرافق العامة، ودورات المياه، والحدائق، ومشاريع تحسين شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، والنظافة العامة، والإصحاح البيئي، وغيرها.
محاور رئيسة تعمل عليها الأمانة:
- تسريع عملية التحول الرقمي.
- الاستدامة البيئية.
- إنجاز المشاريع الخدمية والتطويرية.
- التوسع في المشاريع الاستثمارية.
- إيجاد حلول ذكية وإبداعية.
- الاستعداد الأمثل لتجاوز التحديات.
- المضي قدما نحو بيئة مزدهرة.
- الرفع من مستوى جودة الحياة.
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