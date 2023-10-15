شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد: نرفض استهداف المدنيين وتعطيل البنى التحتية في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء في غزة، مشيرا إلى سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم، واحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد ولي العهد، خلال اجتماعه في الرياض مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.

حضر الاجتماع سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديرك شوليه، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ونائب الرئيس المسؤول عن السياسة في وزارة الخارجية توم سوليفان.

من جهة ثانية تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية، من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض أمس ، سفير الإمارات لدى المملكة نهيان بن سيف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.