شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة ترفع جاهزيتها استعدادا لموسم الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة محافظة جدة أمس فرضية هطول أمطار غزيرة، أدت إلى تجمع المياه في الطرق العامة وتعطل الحركة المرورية، وذلك ضمن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار، ورفع درجة الجاهزية في المواقع والمعدات.

وأوضحت الأمانة، أنّ الفرضية وضعت سيناريو لارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع الرئيسة بمناطق أبحر الشمالية في حي الياقوت - الفردوس- وشارع طريق الملك فيصل بن عبد العزيز، بمشاركة الإدارات المعنية كافة، حيث جرى خلال ذلك، تفعيل خطة الأمطار وتوجيه فرق الدعم والمساندة من مراكز الإسناد القريبة، مسنودة بـ120 مشاركا ميدانيا، و86 من المعدات المتنوعة شملت مضخات وصهاريج ورافعات.

وبينت أن الفرضية تضمنت طلب الدعم من مرور محافظة جدة لتنظيم السير، وتخصيص مسار للمعدات لتفريغ المياه في المناهيل، والتي تهدف إلى تقليل الفترة الزمنية لتفريغ مياه الأمطار المتجمعة بالمناطق المتضررة لفترة تقدر من ساعة سابقا إلى 20 دقيقة تقريبا، ورفع درجة ومستوى سرعة التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة، وتلافي ملاحظات كل موسم أمطار.

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة، خلال الربع الثالث من العام الحالي 93,598 ترددا لرش المبيدات، وذلك ضمن أعمال مكافحة البعوض في المواقع المستهدفة خارج المنازل.

وشملت أعمال المكافحة رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، في نطاق البلدية الفرعية.

كما شملت الأعمال تنفيذ عمليات مكافحة البعوض بداخل الوحدات السكنية، حيث بلغ عدد الزيارات المنزلية خلال الربع الثالث 358,588 زيارة.

وأوضح مدير عام صحة البيئة علي الصحفي أن عدد البلاغات الواردة سجلت انخفاضا بنسبة 56% عن الربع الثاني نتيجة لتكثيف الجهود والمكافحة الاستباقية، مشيرا إلى أن أعمال مكافحة القوارض تمت في 76,960 موقعا.

وبين أنه جرى استخدام كل الإمكانات البشرية والآلية وأحدث الأجهزة والمبيدات للحد من تكاثر وانتشار الحشرات والقوارض والحيوانات غير المرغوب فيها، ومباشرة بلاغات المواطنين التي شملت جميع الأحياء، من خلال جاهزية وحدات العمل بكل الإمكانات، حيث خصصت 632 مشرفا ميدانيا و1698 عاملا و1395 جهازا و512 سيارة.