شكرا لقرائتكم خبر تدشين المرحلة الـ12 من حملة أرض القصيم خضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن محافظ النبهانية، طارق اليحياء، أمس المرحلة الـ12 من حملة «أرض القصيم خضراء»، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة محمد الراشد.

واطلع الجميع على خطة استزراع عدد من المواقع بالمحافظة، تشمل: القطاعات الحكومية، والمساجد، والمدارس، والمرافق العامة، والمتنزهات بمحافظة النبهانية، للوصول إلى زراعة 15 ألف شجرة خلال الحملة، والإسهام في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء، خلال التوسع ونشر مفهوم التشجير بين فئات المجتمع جميعهم.

يذكر أن حملة «أرض القصيم خضراء»، منذ انطلاقها خلال مراحلها الـ11 الماضية أسهمت في زراعة 2,199,388 شجرة.