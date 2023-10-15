5 قواعد لعمل القضاة عن بعد دون إخلال باختصاص رئيس المحكمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين انتهت أخيرا دراسة إعداد القواعد المنظمة لمبدأ العمل عن بعد، كأسلوب عمل جديد في العمل القضائي، اعتمدت 5 قواعد لتنظيم عمل القضاة عن بعد.

وشددت القاعدة الخامسة على ألا تخل هذه القواعد باختصاص رئيس المحكمة بمتابعة مباشرة أعضاء المحكمة لأعمالهم، والإشراف عليهم، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، والرفع لإدارة التفتيش القضائي في كل ما يقتضي ذلك.

القواعد الـ5:

01 يهدف أسلوب العمل عن بعد إلى تعزيز انتظام سير العمل في المحاكم، ورفع مستوى الكفاءة والإنجاز، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية عبر التقنيات المعتمدة للتقاضي الالكتروني.

02 مع مراعاة مؤشرات الأداء المتعلقة بالقاضي وانتظام سير العمل في المحكمة، لرئيس المحكمة الموافقة على طلب عضو المحكمة العمل عن بعد، بما لا يزيد على ثلثي أعضائها في الفترة الواحدة، وله تكليفه بالحضور عند الاقتضاء، وللإدارة المختصة بالمجلس الموافقة على طلب رئيس المحكمة العمل عن بُعد.

03 يلتزم القاضي ـــ أثناء مباشرته العمل عن بعد ـــ بكافة الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات التي تنظم العمل عن بعد، وعلى وجه الخصوص الأدلة الإجرائية للتقاضي الالكتروني الصادرة من وزارة العدل.

04 أنه يلتزم القاضي ـــ أثناء مباشرته العمل عن بعد ـــ بالحضور للمحكمة في الحالات الآتية:

القضايا أو الجلسات المقرر نظرها حضوريا.

إذا كلف بالحضور من قبل المجلس، أو رئيس المحكمة.

05 يجب ألا تخل هذه القواعد باختصاص رئيس المحكمة بمتابعة مباشرة أعضاء المحكمة لأعمالهم، والإشراف عليهم، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، والرفع لإدارة التفتيش القضائي في كل ما يقتضي ذلك.