مسابقة لتصميم مسار بدر التاريخي في المدينة

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ويشكل المشروع أحد مبادرات ومشروعات تأهيل وتفعيل مواقع التاريخ الإسلامي بمنطقة المدينة المنورة في أكثر من 100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، تحت إشراف مكتب تنمية الوجهة بهيئة تطوير المنطقة، وفق خطة زمنية معتمدة حتى عام 2025م.
وتهدف المسابقة إلى إحياء مسار بدر التاريخي من خلال تطبيق مبادئ التفكير الإبداعي والتخطيط الحضري، بما يمكن الزوار من استكشاف المواقع، ويسهم في إثراء تجربة زوار المدينة المنورة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية المنطقة، في حين حددت المسابقة 5 ركائز رئيسة، تشمل تضمين القيم التاريخية في الموقع العام للمشروع، إضافة إلى توفير تجربة استثنائية للزائر من خلال تعزيز البعد الإنساني والثقافي، والعمل على إبراز الأهمية التي يتمتع بها هذا الموقع المرتبط بالتاريخ الإسلامي، فضلا عن تعزيز الثقافة المجتمعية والشراكة المعرفية بما يسهم في تفعيل المواقع التاريخية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن من زوار المدينة المنورة.
5 ركائز للمسابقة:
- تضمين القيم التاريخية في الموقع العام للمشروع
- تعزيز البعد الإنساني والثقافي
- العمل على إبراز الأهمية التي يتمتع بها هذا الموقع
- تعزيز الثقافة المجتمعية والشراكة المعرفية
- تفعيل المواقع التاريخية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن
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