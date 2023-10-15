محمية الملك سلمان تستعرض كنوزها الطبيعية النادرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية مشاركتها في النسخة الخامسة لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، الذي يُنظّمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، في الفترة من 5 - 14 أكتوبر 2023.

وشهد جناح هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز إقبالا كبيرا من زوار المعرض من مختلف الجنسيات والأعمار، واستعرضت الهيئة كنوز محميتها الطبيعية النادرة لزوار معرض الصقور من النساء والرجال والأطفال.

وتهدف مشاركة الهيئة إلى التعريف برابع أكبر محمية برية في العالم، وأكبر المحميات في الشرق الأوسط، ورفع الوعي بأهمية الحياة الفطرية، وإبراز دورها في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي، وجهودها المبذولة في مساهمة حماية الحياة البرية، وتعريف الزوار بخصائصها الفريدة وكنوزها الطبيعية النادرة من الآثار والتضاريس والغطاء النباتي.

وخلال فترة المعرض لاقت الهيئة إشادات متنوعة من المهتمين بالطبيعة، حول ما شاهدوه من تفاصيل منوعة وطبيعية تعكس الحياة الحقيقية في أراضي المحمية.

أهداف مشاركة الهيئة