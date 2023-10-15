تمكين المكفوفين من التدرب والتعامل مع التكنولوجيا

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واستخدم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية علي العمودي، العصا البيضاء أثناء تجوله على أركان المعرض المصاحب، والمتضمن مشاركات طلاب معهد النور للمكفوفين في مجالات عدة: علمية واجتماعية وتقنية وفنية، أوضحت مدى تمكن الطلاب المكفوفين من إتقان الأعمال بمختلف أنواعها.
وعرض أحد الطلاب المشاركين برنامج النظام التعليمي الذي يهدف إلى تمكين المكفوفين من التدرب والتعامل مع لوحة المفاتيح للكمبيوتر، والتعرف على عالم التقنية والتعامل معها.
كما عرض عدد من الطلاب ركنا خاصا بالسياحة والفندقة، وركن الإسعافات الأولية، وركن كرة الجرس، وركن الرياضيات والعلوم، وكذلك ركن الأشكال والأعمال الفنية والنسيج، وركن التعلم على كتابة وقراءة الكتب بلغة برايل.
اليوم العالمي للعصا البيضاء
- يمثل الرمز لاستقلالية هذه الفئة دون الحاجة لمساعدة أحد.
- يؤكد الشعار إمكاناتهم في التفاعل مع المجتمع.
- دعم قدرتهم على الاستمرارية والتحرك في بيئاتهم.
- يثبتون أنهم أفراد يملكون إمكانات وابداعات كبيرة.
- منهم العلماء والأدباء والمفكرون وأصحاب الرأي.
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