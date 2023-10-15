شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم الإسلامي" تدين طعن معلم فرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشدِّ العبارات، جريمةَ الطعن البشعة التي أسفرت عن مقتل معلم وإصابة اثنين آخرين شمال فرنسا.

وفي بيانٍ للأمانة العامة صدر عن أمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، جدَّدت الرابطة، باسم مجامِعها وهيئاتها ومجالِسها العالمية، التأكيدَ على موقفها والعالم الإسلامي التابع لرابطتها العالمية، الرافضِ والمُدِينِ للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله، منددة بهذه الجريمة التي يرفضها الإسلام ويُصنفها في قائمة الجرائم الكبرى.

أخبار متعلقة خلال 3 أشهر.. 29 ألف أسرة تستفيد من برنامج "سكني" المرور يضبط 807 دراجات آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

مبادئ الإسلام

وأشارت إلى أن مَنْ قام بهذه الجريمة إنما يمثل أديلوجيته الإجرامية التي تتبرأ منها مبادئ الإسلام وقيمه الرفيعة.

ونبهت إلى أن العُنف والإرهاب لا دين له ولا زمان ولا مكان، معزيةً في ضحية هذه الجريمة الغادرة، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.