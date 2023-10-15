التدريب التقني في المدينة يعلن بدء التقديم للفصل الثاني

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة المدينة المنورة اليوم، عن بدء التقديم الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني من هذا العام في برامج دبلوم الكلية التقنية الصباحي والمسائي، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية "صباحي"، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وبيّنت الإدارة أن التقديم متاح عبر بوابة قبولي على الرابط ، ويشمل 30 تخصصاً لبرامج دبلوم الكليات إضافة إلى 10 تخصصات لبرامج المعهد الصناعي الثانوي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.