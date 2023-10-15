جامعة بيشة تعلن عن توفر 40 وظيفة أكاديمية لسعوديين

أعلنت جامعة بيشة عن توفر 40 وظيفة أكاديمية للجنسين برتبة (أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة بنظام العقود، وذلك للعمل في كليات العلوم الطبية التطبيقية، والهندسة، والحاسبات وتقنية المعلومات. وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف سيكون متاحاً اعتباراً من اليوم، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 6 / 4 / 1445هـ، داعيةً الراغبين في التقديم زيارة الموقع الإلكتروني للاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة.



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