المدارس الأهلية خارج نطاق التميز

أكد مدير مركز التميز في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء يوسف الخلفان «رئيس اللجنة العلمية والتحكيم في جائزة الشيخ عبدالوهاب الموسى للتميز التعليمي»، استثناء اللجنة العليا للجائزة المدارس الأهلية من المشاركة في فئة (المدرسة المتميزة)، ابتداءً من الدورة الجديدة «الحالية» الـ13، وذلك لإعطاء مساحة لمدارس التعليم العام «الحكومي»، مشيرًا إلى أن هذا معمول به في العديد من الجوائز، مع إتاحة مشاركة طلبة المدارس الأهلية في فئة (الطالب المتميز)، وكذلك المعلمين والمعلمات في فئة (المعلم المتميز)، إضافة لفئة التشكيلات الإشرافية.

أفضل الممارسات

أضاف الخلفان لـ«دوت الخليج»، أن اللجنة العليا، أقرت فرصًا تطورية للجائزة لهذا العام، من بينها العمل على تحديث وتطوير أدلة ومعايير فئات الجائزة بما ينسجم مع المستجدات التعليمية الحديثة ابتداءً من الدورة المقبلة 14، إضافة إلى عزم الإدارة إقامة ملتقى لأفضل الممارسات التعليمية للفائزين بعد إعلان النتائج، وستشارك فيه مجموعة من الشخصيات التعليمية البارزة والمختصة في مجال الأداء المتميز وتجويده.

مليون ريال

حددت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء الـ28 من ربيع الآخر المقبل موعدًا نهائيًا للتسجيل في الجائزة، التي تبلغ قيمة جوائزها المالية مليون ريال، في 8 فئات، وهي: الإدارة المتميزة، المدرسة المتميزة، الطالب المتميز، التشكيلات المدرسية المتميزة، المعلم المتميز، المشرف التربوي المتميز، الموظف الإداري المتميز، المشروع المتميز. وانطلقت الجائزة عام 1432هـ، وتهدف لتطوير وتحفيز وإبراز المتميزين وتحسين مخرجات التعليم وتطوير عملياته، وتعد من جوائز تطبيقات الجودة في التعليم، فهي انطلقت من الأحساء ولأهالي الأحساء، والجائزة لها لجنة عليا تعقد اجتماعاتها دوريًا تتابع وتشرف على جميع عمليات الجائزة.