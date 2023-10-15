"تقنية البنات بعرعر" تفتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني

أعلنت الكلية التقنية للبنات بعرعر عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني لعام 1445هـ، ابتداءً من اليوم 1445/03/30هـ وحتى 1445/04/03هـ.

وأوضحت الكلية، أن التخصصات المتاحة بالكلية هي تقنية التزيين و التجميل، وتقنية تصميم وتصنيع الأزياء، والتقنية الإدارية والمالية, مشيرة إلى أن التسجيل سيكون عبر "بوابة قبولي" في الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط .