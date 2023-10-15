"تقنية البنات بعرعر" تفتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني

وأوضحت الكلية، أن التخصصات المتاحة بالكلية هي تقنية التزيين و التجميل، وتقنية تصميم وتصنيع الأزياء، والتقنية الإدارية والمالية, مشيرة إلى أن التسجيل سيكون عبر "بوابة قبولي" في الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط .
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