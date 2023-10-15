استشهاد أسرة من 9 أفراد جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم جباليا شمالي غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - استشهد مواطن فلسطيني و8 من أفراد من أسرته، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلهم بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتفصيلاً، أفادت مصادر محلية فلسطينية أن المواطن حامد حسن أبو عيطة وثمانية من أبنائه وأحفاده، استشهدوا جراء قصف صاروخي مباشر من طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزله في مخيم جباليا، كما أصيب آخرون في المباني المجاورة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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