انت الان تتابع تحضيرًا للقاء مالي.. الأخضر يواصل تدريباته في معسكر البرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 7:19 مساءً

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في مدينة لاقوس البرتغالية خلال الفترة من (8 - 17) من شهر أكتوبر الجاري، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب مالي وديًا بعد يوم غدٍ الثلاثاء على "ملعب بورتيماو" ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل. ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب منتجع كاسكيد تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها طبق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، انتظم اللاعب علي لاجامي في معسكر الأخضر وشارك في الحصة التدريبية، فيما واصل زكريا هوساوي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، كما اكتفى سلمان الفرج بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

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