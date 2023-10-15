انت الان تتابع ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يكسب نظيره قيرغيزستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 7:48 مساءً

تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم على ضيفه منتخب قيرغيزستان بنتيجة 3-2، وذلك في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن معسكره الإعدادي في الرياض ببرنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر. احتفال صهيب الزيد لاعب المنتخب السعودي الأولمبي بهدفه في مرمى منتخب قيرغيزستان وسجّل أهداف "الأخضر" صهيب الزيد في الدقيقة الـ17، وثامر الخيبري في الدقيقة الـ59 والـ68 من مجريات المباراة. ويستأنف أخضر تحت 23 عامًا غدًا الاثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة أخرى أمام قيرغيزستان بعد غد الثلاثاء في ختام المعسكر الإعدادي بالرياض.

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