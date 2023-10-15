انت الان تتابع بهدف "جوتا".. الاتحاد يكسب ودية الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 8:08 مساءً

كسب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ضيفه الوحدة، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول، ضمن تحضيراتهما خلال فترة التوقف لأيام الفيفا. وأحرز البرتغالي «جوتا» هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الـ21، لينهي الاتحاد الشوط الأول متقدماً "1-0". وفي الشوط الثاني حافظ الفريق الاتحادي على تقدمه، حتى أطلق حكم المواجهة صافرة النهاية.

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