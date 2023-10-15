5000 فحص للمقبلين على الزواج بالنور التخصصي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى مركز برنامج الزواج الصحي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي خلال النصف الأول لعام 2023م 5206 فحوصات طبية للمقبلين على الزواج من الجنسيين، وذلك وفقا للأمر السامي القاضي بإلزام الفحص الطبي قبل الزواج المتوافق مع تعاليم الشرعية الإسلامية الغراء التي وضعت الأطر العامة للمحافظة على الأجيال القادمة. وأوضح المستشفى، أن المركز يجري فحوصات أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي أنيميا بحر متوسط) والأمراض المعدية والتهاب الكبد الفيروسي ب / ج ونقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، لافتا إلى أن إجمالي النتائج المتوافقة التي ظهرت للفاحصين من الذكور والإناث خلال الفترة المذكورة بلغ 1845 نتيجة، فيما وصل عدد حالات عدم التوافق إلى 14 نتيجة التي أرسلت إلى عيادة المشورة الطبية لشرح وتوضيح النتائج وتحديد الموافق النهائية من عدمها، مؤكدا أن البرنامج مهم جدا للراغبين في الزواج حيث يسهم بتوفيق الله عز وجل في القضاء على الأمراض الوراثية والمعدية.

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