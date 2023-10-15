بحث تحديات الإمداد الدوائي وتوفر الأدوية البديلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصيدلانية، أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني، فعاليات مؤتمر جدة للصيدلة بنسخته الأولى، بهدف الاطلاع على التجارب المحلية وتبادل الخبرات للمساهمة في رفع كفاءة وجودة الرعاية الصيدلانية في مختلف قطاعات مهنة الصيدلة.

ويسعى المؤتمر الى ترقية وتنمية مهارات الصيدلي لرفع جودة الممارسة الصيدلانية والارتقاء بمهنة الصيدلة تلبية لأهداف النظرة المستقبلية ضمن منظومة صحية منهجية ومتكاملة للرعاية الصحية، مركزا على ضرورة متابعة ومواكبة المستجدات في كل ما يتعلق بمجال الصيدلة لتعزيز دور المهنة في سوق العمل.

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور حسين بخش، أن المؤتمر ناقش في أجندته تحسين نتائج الرعاية الصحية للمريض، وبحث التحديات الحالية في مجال سلاسل الإمداد الدوائي وتوفر الأدوية البديلة وتطبيق مبادئ اقتصاديات الدواء لتعزيز الممارسة الصيدلانية والطبية المبنية على البراهين، مؤكدا حرص المنظمين على تواجد نخبة من الصيادلة ذوي الخبرة من مختلف المؤسسات الصحية بمنطقة مكة المكرمة في فعاليات هذا المؤتمر، الذي تفخر به إدارة الخدمات الصيدلانية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ليكون مقرا صيدلانيا لتجمع الصيادلة في جدة والمدن المجاورة.

أهداف المؤتمر: