بحث تحديات الإمداد الدوائي وتوفر الأدوية البديلة

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ويسعى المؤتمر الى ترقية وتنمية مهارات الصيدلي لرفع جودة الممارسة الصيدلانية والارتقاء بمهنة الصيدلة تلبية لأهداف النظرة المستقبلية ضمن منظومة صحية منهجية ومتكاملة للرعاية الصحية، مركزا على ضرورة متابعة ومواكبة المستجدات في كل ما يتعلق بمجال الصيدلة لتعزيز دور المهنة في سوق العمل.
وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور حسين بخش، أن المؤتمر ناقش في أجندته تحسين نتائج الرعاية الصحية للمريض، وبحث التحديات الحالية في مجال سلاسل الإمداد الدوائي وتوفر الأدوية البديلة وتطبيق مبادئ اقتصاديات الدواء لتعزيز الممارسة الصيدلانية والطبية المبنية على البراهين، مؤكدا حرص المنظمين على تواجد نخبة من الصيادلة ذوي الخبرة من مختلف المؤسسات الصحية بمنطقة مكة المكرمة في فعاليات هذا المؤتمر، الذي تفخر به إدارة الخدمات الصيدلانية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ليكون مقرا صيدلانيا لتجمع الصيادلة في جدة والمدن المجاورة.
أهداف المؤتمر:
- رفع كفاءة وجودة الرعاية الصيدلانية
- ترقية وتنمية مهارات الصيدلي
- رفع جودة الممارسة الصيدلانية
- متابعة ومواكبة المستجدات بمجال الصيدلة
- تعزيز دور المهنة في سوق العمل
- تحسين نتائج الرعاية الصحية للمريض
- تطبيق مبادئ اقتصاديات الدواء لتعزيز الممارسة
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