أمراض القلب السبب الأول للوفاة بنسبة 30%

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وبين أن المؤتمر الذي نظمته جمعية القلب السعودية، حظي بمشاركة 5 آلاف ممارس صحي و400 متحدث وقائد للجلسات، موضحا أن جلسات المؤتمر ركزت على معالجة أمراض القلب والتقليل منها، إذ أن هناك 14 مجموعة عملت تحت مظلة الجمعية السعودية للقلب كل مجموعة منها قدمت آخر مستجدات أمراض القلب من خلال أوراق عمل متخصصة.
وأشار إلى أن الفعاليات تواصلت في 7 قاعات ناقشت كل قاعة أحد المجالات المتصلة بأمراض القلب وطرحت التطورات المحتملة وسبل الوقاية وطرق التدخل اللازم، مضيفا أن الجراحات الحديثة في أمراض القلب والقصور القلبي والقسطرة وسبل وقاية القلب كلها طرحت تطورات العلاج والوقاية.
وشدد مدير المركز الوطني للقلب نائب رئيس جمعية القلب السعودية الدكتور عادل طاش، على أهمية التوعية بخطورة أمراض القلب والأمراض التي ترتبط بها، مشيرا إلى أن الوقاية الأولية والثانوية تقلل من خطورة الإصابة بأمراض القلب، ودون ذلك سيكون المريض معرضا للعديد من الجلطات حتى بعد العلاج، مبينا أن أمراض القلب تعد سببا للوفاة الأولى بنسبة 30% ، لذلك لابد من تضافر الجهود للتوعية بهذه المخاطر للوقاية من المرض، والتركيز على الوقاية الأولية والثانوية لتحقيق الأهداف المنشودة.
أهم التوصيات:
- معالجة وخفض نسب الإصابة بأمراض القلب
- أهمية التشخيص المبكر لأمراض السكري والضغط
- تنفيذ التوجيهات الطبية والإقلاع عن التدخين
- ممارسة الرياضة للوقاية من أمراض القلب
- التوعية بخطورة أمراض القلب والأمراض المرتبطة
- الوقاية الأولية والثانوية تقلل من خطورة الإصابة
- التركيز على الوقاية الأولية والثانوية لتحقيق الأهداف
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