شكرا لقرائتكم خبر غسل اليدين يمنع مليون حالة وفاة سنويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد باحثون أنه إذا غسل الجميع أيديهم بشكل روتيني، فيمكن منع مليون حالة وفاة سنويا، إذ تظهر الأبحاث أن غسل اليدين بالماء والصابون يمكن أن يقلل الوفيات الناجمة عن أمراض الإسهال بنسبة تصل إلى 50%. كما تنتشر نسبة كبيرة من تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء عن طريق الأيدي الملوثة.

وبين الباحثون، بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين أمس، أنه يمكن لغسل اليدين أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية والالتهابات الأخرى.

كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. إضافة إلى أنه يعد عاملا أساسا للحماية من اكتساب العدوى أثناء تلقي الرعاية الصحية، وانتقال البكتيريا والفيروسات من شخص إلى آخر.

وتواكب المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لغسل اليدين، ببث البرامج التوعوية والتثقيفية لتعزيز ممارسة غسل اليدين؛ بهدف تقليل تعرض الأفراد لخطر الأمراض التي قد تؤثر في صحتهم، وتحفيز غسل اليدين بمقر العمل والأماكن العامة الأخرى، إضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول نظافة اليدين، وغسلها بشكل دوري.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة غسل اليدين مرارا على مدار اليوم، خاصة بالماء الفاتر، كونه يساعد على التخلص من الميكروبات بشكل أفضل، وأن يستمر غسل اليدين طوال الوقت الذي يمكن أن يتم فيه لمس الأسطح المختلفة، وكذلك عند الدخول للمنزل بعد العودة من العمل أو التسوق، وبعد الأكل وقبله، وعند استخدام المرحاض، وفي كل حين يمكن أن تكون فيه اليدان معرضتين للتلوث.

فوائد غسل اليدين: