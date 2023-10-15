شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات إيوائية وغذائية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، توزيع المساعدات الإيوائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وغير الغذائية وحقيبة شتوية في باكستان 2023 - 2024م.

وجرى توزيع 620 حقيبة إيوائية في منطقتي فهياري وليّه بإقليم البنجاب استفاد منها 4.340 فرداً.

983 سلة غذائية

كما وزع المركز، أمس، 983 سلة غذائية للفئات الأشد ضعفًا في منطقتي صحبت بور و خاران بإقليم بلوشستان المتضررة من الفيضانات، استفاد منها 6.881 فردًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان 2023- 2024م والمنفذ على أربع مراحل.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان.