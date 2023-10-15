شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "زيّنها" لتحسين المشهد الحضري على جدران المدارس بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّنت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي، صباح اليوم بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية مبادرة "زيّنها "التي تنفّذها إدارتا نشاط الطلاب والطالبات بالتعاون مع لجنة الشراكات بالإدارة والقطاع الخاص.

وذلك بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة وعدد من قيادات الإدارة والطلاب وأولياء أمورهم.

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وشاركت اللهيبي الطلاب في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، وإزالة المظاهر غير الحضارية من على جدران المدارس، إلى جانب تعزيز السلوك الإيجابي في نفوس الطلاب والطالبات، وترسيخ أهمية العمل التطوّعي لديهم من خلال تنفيذ المبادرة في 19 مدرسة، خلال المرحلة الأولى من المبادرة .

الشراكات المجتمعية

وثمّنت اللهيبي خلال تدشين المبادرة جهود نشاط الطلاب والطالبات ولجنة الشراكات بالإدارة والشركة الداعمة على تنفيذ مثل هذه الشراكات المجتمعية الهادفة.

وكرمت مدير عام تعليم جدة الشركة الداعمة وفريق العمل بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية.