شكرا لقرائتكم خبر عن رغم قرارهم.. شرط يعرقل تجديد نجم الشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رفض متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عرضًا، من مسئوولي النادي العاصمي لتجديد عقده مع الفريق.

وحسب مصادر مطلعة لصحيفة الرياضية السعودية، أوضحت أن مسئوولي الشباب قرروا تقديم عرض التجديد مع اللاعب متعب الحربي قبل عام ونصف العام من انتهاء العقد الذي وقَّعه معه في مايو 2021.

وتابعت الصحيفة السعودية، أن إدارة الشباب عرضت تمديد العقد موسمَين إضافيين، مع شرط جزائي كبير إذا ما رغب متعب الحربي في إنهاء العقد وهو الأمر الذي رفضه الحربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الدولي، البالغ 23 عامًا، يريد عقدًا أكبر، ومزايا إضافيةً في ظل تنافس أندية سعودية كبرى، للحصول على خدماته، من بينهما الهلال والنصر، إلى جانب الأهلي.

اتجاه من إدارة الشباب لتعيين عبد الله الأسطا في منصب جديد

وتسير إدارة الشباب السعودي إلى تعيين عبد الله الأسطا في منصب المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم عقب إسقاط اسمه رسميًّا من مجلس الإدارة الحالي، والذي كان يشغل فيه منصب نائب الرئيس.