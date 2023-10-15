شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يثير رعب جماهير الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل جمهور الاتحاد ترقبه بشأن القرار الرسمي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن مباراة سباهان الإيراني التي انسحب منها بعثة العميد بعد الاعتراض على المجسمات لشخصية سياسية.

الاتحاد الآسيوي يثير رعب جماهير الاتحاد

ويثير موقع الاتحاد الآسيوي يثير رعب جمهور الاتحاد، بسبب حالة المباراة على الموقع الذي لم يتحدد بعد.

وأشار الموقع الرسمي إلى عبارة "tbc" أسفل النتيجة، والتي تعني "يتم تأكيده لاحقًا"، ما يشير إلى أن نتيجة المواجهة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

من المقرر أن يتم حسم الحالة الرسمية خلال ساعات من أجل معرفة مصير تلك المواجهة، التي يشار حاليًا إلى إمكانية إعادتها.

وتأمل إدارة الاتحاد أن يتم معاقبة نادي سباهان بسبب استخدام المجسمات السياسية، والحصول على نقاط المباراة كاملة.