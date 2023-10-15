شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعد لحفل اعتزال رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتبقى فقط مواسم قليلة في مشوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

النصر يجهز لختام مشوار الأسطورة

ووفقا للمعلومات الواردة من جانب الإعلامي علي الحربي، فإن نادي النصر سيقيم حفل اعتزال تاريخي للأسطورة كريستيانو رونالدو بعد بطولة كأس العالم 2026.

وأضاف: "تحديدًا في بداية عام 2027م حيث سيكون النصر هو لقطة الختام ونهاية أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم".

على صعيد متصل أشارت عدة تقارير سابقة إلى أن رونالدو سيعتزل بعد مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يجدد الدولي البرتغالي عقده مع النصر حتى يناير 2027 المقبل، بينما ينتهي عقده الحالي في 2024.

الجديربالذكر انضم رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الشتاء الماضي، قادما من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد فسخ التعاقد بين الطرفين.