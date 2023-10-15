شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتحدث عن موعد إعتزاله وموقفه من بطولة اليورو المقبله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثبت كريستيانو رونالدو قدرته على التسجيل، بغض النظر عن الجالسين على مقاعد البدلاء، فمنذ وصول روبرتو مارتينيز إلى المنتخب البرتغالي حيث سجل رونالدو سبعة أهداف في ست مباريات علاوة على ذلك فاز المدرب الإسباني بجميع مبارياته السبعة كمدرب للبرتغال حيث سجل 27 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين فقط.

ويستعد نجم نادي النصر السعودي، لكأس اليورو السادسة في تاريخه وهو رقم قياسي تاريخي وأكد أمس تواجده في البطولة المقامه في ألمانيا العام المقبل وتم تكريمه بوصوله إلى 200 مباراة وبهذا الفوز أصبح لديه 122 هدفًا مع المنتخب الوطني متجاوزًا إيكر كاسياس (121) ولا يتفوق عليه سوى سيرجيو راموس (131).

رونالدو يتحدث عن إعتزاله

وحول اعتزاله قال قائد منتخب البرتغال:" كما قلت من قبل بعض الأشياء التي حدثت في حياتي المهنية والشخصية تجعلني أفكر الآن على المدى القصير لا أستطيع التفكير بأي طريقة أخرى. بشكل مختلف ".

وتابه رونالدو:" أوه سألعب حتى أبلغ 41، 42 عامًا. ليس لدي تلك الأهداف الأمر يتعلق بالاستمتاع باللحظة إنها لحظة جيدة أشعر أنني بحالة جيدة، جسدي يستجيب لما كنت أفعله لقد كنت أقاتل في السنوات القليلة الماضية وأنا أستمتع بهذه اللحظة أنا سعيد مع ناديي والمنتخب الوطني كانت الأمور تسير على ما يرام".

وأختتم نجم النصر:" لقد سجلت الكثير من الأهداف وأشعر أنني بحالة بدنية جيدة وأستمتع باللحظة” في فبراير القادم سيبلغ النجم البرتغالى من العمر 39 عامًا وسيكون رحيله أقرب".