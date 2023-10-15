شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يفاجئ نيمار بهذا التصريح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دافع رودريجو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا زميله بمنتخب السامبا ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الهلال السعودي.

وأكد رودريجو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن مواجهة البرازيل واوروجواي، بأنها مباراة قوية بالفعل وأن أراخو منافس قوي جدا ومن الصعب أن يتغلب عليه لأنه ليس أمر سهل اطلاقا.

رودريجو: أنا محب كبير للكرة التي يقدمها فالفيردي

وعن فالفيردي قال رودريجو:" أنا محب كبير للكرة التي يقدمها اللاعب واعتبره افضل لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.

وأكد رودريجو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بأنه على الرغم من الانتقادات التي يتلقاها نيمار جونيور دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الا إنه مختلف تماما عن الصورة التي يتصورها البعض عنه.

وأختتم رودريجو: أشعر بالحزن الشديد على نيمار عندما أرى بعض التعليقات السلبية عنه لأنه كان دائما يساعدني كثيرًا