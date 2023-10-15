شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. رونالدو يتخطى سواريز ودروجبا وكين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تخطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعبين مثل لويس سواريز ودروجبا ورونالدو البرازيلي وهاري كين في كامل مسيرته في الثلاثينيات من عمره.

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام

ويواصل نجم نادي النصر السعودي توسيع مسيرتة الأسطورية فى كل مرة يخطو فيها إلى الملعب وهو فى عمر 38 عاما. ونجح اللاعب البرتغالى فى تسجيل ثنائية ضد سلوفاكيا الجمعة الماضية

وأصبح لدى صاروخ ماديرا 125 هدفًا فى 202 مباراة مع المنتخب البرتغالى وهو هداف المنتخب البرتغالى وأحد لاعبي كرة القدم الخمسة في التاريخ الذين سجلوا ما لا يقل عن 100 هدف في ثلاثة عقود مختلف.

ونجح CR7 فى تسجيل 72 هدفًا بمجرد وصوله إلى سن الثلاثي، وهو يتفوق على العديد من اللاعبين التاريخيين في كرة القدم العالمية خلال مسيرتهم بأكملها 16 لاعبًا فقط في تاريخ المنتخب الوطني لكرة القدم سجلوا أكثر من 72 هدفًا.

ومن بين هؤلاء اللاعبين ليو ميسي (104 أهداف)، فيرينك بوشكاش (84)، روبرت ليفاندوفسكي (81)، روميلو لوكاكو (78)، نيمار (79) وبيليه (77).