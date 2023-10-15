شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يحدد بديل حمد الله ويجد ضالته في البرازيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسيطر الحديث عن مستقبل المغربي عبد الرازق حمد الله مع الاتحاد السعودي، يسيطر على وسائل الإعلام والشارع الرياضي السعودي، بعدما أصبح على وشك الرحيل عن صفوف العميد.

وأكدت التقارير الصحفية أن هناك اهتمام من جانب العميد بالمهاجم البرازيلي أرتو فيكتور مهاجم نادي بالميراس، مع التأكيد على أن اللاعب لم يحصل على أي عرض حتي الآن من السعوديه.

فيكتور بديل حمد الله في الاتحاد

وأشارت التقارير الصحفية أن صفقة البرازيلي أرتو فيكتور تقدر بـ 10 ملايين يورو في الوقت الحالي، كما أنه يمتلك عقدًا مع فريق بالميراس البرازيلي حتي عام 2027.

ويتميز فيكتور باللعب في مركز رأس الحربة ويلعب أيضًا كمهاجم وهمي بالإضافة إلى أنه يستطيع اللعب كجناح أيسر ما يجعله مناسب لخلافة المغربي في صفوف العميد.

وأكدت التقارير أن حمد الله يريد الرحيل عن صفوف النمور بسبب عدم إرتياح لاعب المنتخب المغربي في ظل تواجد الفرنسي كريم بنزيما في صفوف الفريق على الرغم من اعتماد المدرب على الثنائي في المباريات.