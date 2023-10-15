شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للتعاون - الاتحاد يفوز على الوحدة وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز على ضيفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما، الأحد، على ملعب الأول، ضمن تحضيراتهما خلال فترة التوقف الدولي.

جوتا يقود الاتحاد للفوز علي الوحدة

ونجح البرتغالي جوتا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الـ21، لينهي العميد الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني حافظ العميد على تقدمه، حتى أطلق حكم المواجهة صافرة النهاية.

تشكيل الاتحاد في المباراة الودية أمام الوحدة

ودخل نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اللقاء بتشكيل: مارسيلو جروهي، مهند الشنقيطي، لويز فيليبي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود، صالح العمري، عوض الناشري، سلطان الفرحان، جوتا، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة.



ومن المقرر أن يحل الاتحاد ضيفًا على التعاون، الجمعة، ضمن الجولة الـ10 من المسابقة، فيما يلاقي الوحدة الذي يأتي ثامنًا بـ13 نقطة مضيفه الأهلي، السبت، خلال المرحلة ذاتها.