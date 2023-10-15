شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يستقر على مدربه الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بات مسؤولو نادي الشباب السعودي، قاب قوسين أو ادنى، من حسم ملف المدير الفني لفرقهم لقيادته خلال الموسم الجاري 2023/2024.

الشباب يقترب من حسم ملف مدربه الجديد

وأكدت مصادر صحفية سعودية، أن مسؤولي الشباب قد حصلوا على توقيع المدير الفني السابق لفريق دينامو زغرب في بلاده، الكرواتي إيجور بيسكان.

وكان آخر تجارب الكرواتي إيجور بيسكان صاحب 45 عامًا تدريب فريق دينامو زغرب خلال الفترة من أبريل 2023 حتى أغسطس الماضي بعدما كان مديرًا فنيًا للمنتخب الكرواتي الاولمبي خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى أبريل 2023.

وأشارت تقارير صحفية سعوديه لدخول إدارة نادي الشباب ببلاده في مفاوضات مع المدير الفني البلجيكي السابق لنادي موناكو الفرنسي فيليب كليمنت لتدريب فريقها.

ويحتل فريق الشباب المركز الـ 12 بجدول ترتيب النسخة الحالية من دوري روشن السعودي برصيد تسع نقاط بعدما خاض تسع مباريات.

جدير بالذكرأن البلجيكي فيليب كليمنت، رفض تدريب فريق الشباب السعودي على الرغم من زيارته للنادي خلال الفترة الماضية، لأسباب عائلية.