شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الرياض ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

جيرارد يركز علي إنهاء الهجمات في مران الاتفاق

وركز الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتفاق، اليوم الأحد، على إنهاء الهجمات، خلال المران الذي احتضنه ملعب النادي، استعدادا لمواجهة الرياض، مضيفه ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

وانطلقت الحصة التدريبية بعملية إحماء وتسخين أعقبها تدريبات لياقية، قبل أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المران بمناورة على جزء من الملعب للاطمئنان على الجاهزية الفنية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد، المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة، حصدهما من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مواجهتين، ومن بالخسارة في مثلها.