شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. كولر يرفض التعاقد مع حارس الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مفاجأة كبري عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع الحارس المصري الدولي محمد عواد، حارس مرمي الزمالك لإنتقاله للفريق الأحمر خلال الصيف المقبل.

وأضافت التقارير أن كولر رفض هذا الاقتراح بشكل كبير ولا يسعي وراء التعاقد مع الحارس، حيث أصبح المدرب السويسري مقتنعا بإمكانيات الحارس البديل مصطفي شوبير.

خاصة بعد ظهور الحارس الشاب المميز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة في نهائي الموسم الماضي، والذي انتهي بحصد الفريق الأحمر اللقب الأفريقي.

ويري كولر أن مستوي حراس الزمالك سواء عواد أو صبحي في تراجع كبير خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يحتم علي المدرب رفض هذا المقترح.

كولر يصر علي صفقة فتوح

من جانبه، أكد كولر لمسئولي الأهلي أنه ليس في حاجة إلى لاعبين من الزمالك سوء أحمد فتوح فقط خلال المرحلة القادمة.