شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يخسر بخماسية قاسية أمام هجر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أمام نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال المواجهة التجريبية التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن تحضيراتهما تزامنًا مع فترة التوقف الدولي لأيام الفيفا.

تشكيل الشباب لمواجهة هجر

ودخل الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اللقاء بقائمة مكونه من: فواز القرني، فواز الصقور، نادر الشراري، إياجو سانتوس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، ماجد كنبة، إيفر بانيجا، هتان باهبري، كارلوس جونيور.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف حيث نجح في تسجيلهما هتان باهبري، وكارلوس جونيور.

وفي الشوط الثاني استطاع الفريق الشرقي من تحويل تأخره إلى انتصار بخماسية تمكن من تسجيلها، حمد القويزاني، أدريانو، نواف بوعامر، وعبدالرحمن بورديم، فيما سجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض حسين الصبياني.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب يحتل المركز الـ12 برصيد 9 نقاط، حصدها من انتصارين، 3 تعادلات، فيما مني بالخسارة 4 مرات، ويستضيف الطائي، السبت، 21 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي.