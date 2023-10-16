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محمد الفلاح - يدخل نادي النصر السعودي في ورطة ووفقًا للإعلامي علي العنزي، بسبب مشاركة نواف العقيدي حارس مرمى نادي النصر في مباراة ضمك المقبلة.

النصر في ورطة بسبب حراسة المرمى

وعلى صعيد متصل تم استبعاد العقيدي من معسكر منتخبنا الوطني بسبب الإصابة، ليغيب اللاعب عن ودية نيجيريا ثم مالي في التوقف الدولي.

وتضع إصابة العقيدي حراسة مرمى النصر في ورطة أمام الضمك، حيث سيلعب وليد عبدالله الحارس المخضرم دون احتياطي.

الجديربالذكر يقع النصر في المركز الثالث من جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة فقط لا غير، بعد أداء مميز بدى عليه الكتيبة الصفراء منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد 2023/24.