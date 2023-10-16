شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أخبار الهلال| تطورات إصابة نيمار.. والبليهي على حافة الإيقاف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر تقرير صحفي سعودي في الساعات القليلة الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل علي البليهي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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ولا يزال يواجه علي البليهي مدافع الهلال، وروجير إيبانيز محترف الأهلي، خطر الإيقاف.

ويأتي ذلك في حال حصول كل منهما على الإنذار الرابع أمام الخليج أو الوحدة على الترتيب، مما يؤدي إلى غياب اللاعبان رسميا عن كلاسيكو الهلال والأهلي، حيث يمتلك الثنائي 3 بطاقات صفراء.

وفجر تقرير صحفي تطورات مثيرة بشأن إصابة نيمار أمام فنزويلا في المباراة الأخيرة، مشيرًا إلى إنها غير مقلقه تمامًا، وأن الفحوصات أثبتت سلامته وجاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي وموقفه في الترتيب

الجدير بالذكر الهلال لملاقاة الخليج، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في يوم 20 أكتوبر، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويقع الهلال على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، موقعًا على 7 انتصارات وتعادلين.